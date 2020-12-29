После визита сотрудников прокуратуры и органов опеки Маргарите Юдиной стало хуже

Ранее женщина, которую в живот ударил ОМОНовец, сообщила, что подаст заявление в Следственный комитет России с требованием привлечь к ответственности сотрудника.

Во вторник, 26 января, Команда 29 сообщила, что Маргарите Юдиной, которую в живот ударил ОМОНовец, стало хуже. Отмечается, что к женщине наведались сотрудники прокуратуры и органов опеки, после чего ее состояние ухудшилось: требуется повторная госпитализация.

Юрист Валерия Ветошкина и адвокат Евгений Смирнов приехали к Юдиной домой для обсуждения деталей дела и обнаружили у дома сотрудников прокуратуры и органов опеки, которые сообщили, что "пришли разъяснить Маргарите ее права".

Маргарита Юдина приняла решение при поддержке Команды 29 обратиться в следственный комитет с заявлением о преступлении по статье 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Также будет подан иск в суд о взыскании с государства морального и материального вреда сообщила Команда 29.

Отмечается, что Маргарита до сих пор не знает фамилии полицейского, который ударил ее в живот.

Ранее мы писали, что получившая от ОМОНовца в живот петербурженка пожалела, что простила его.

Фото: "Фонтанка"