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После визита сотрудников прокуратуры и органов опеки Маргарите Юдиной стало хуже
Сегодня, 19:56
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smirenny

После визита сотрудников прокуратуры и органов опеки Маргарите Юдиной стало хуже

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Ранее женщина, которую в живот ударил ОМОНовец, сообщила, что подаст заявление в Следственный комитет России с требованием привлечь к ответственности сотрудника.

Во вторник, 26 января, Команда 29 сообщила, что Маргарите Юдиной, которую в живот ударил ОМОНовец, стало хуже. Отмечается, что к женщине наведались сотрудники прокуратуры и органов опеки, после чего ее состояние ухудшилось: требуется повторная госпитализация. 

Юрист Валерия Ветошкина и адвокат Евгений Смирнов приехали к Юдиной домой для обсуждения деталей дела и обнаружили у дома сотрудников прокуратуры и органов опеки, которые сообщили, что "пришли разъяснить Маргарите ее права".

Маргарита Юдина приняла решение при поддержке Команды 29 обратиться в следственный комитет с заявлением о преступлении по статье 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Также будет подан иск в суд о взыскании с государства морального и материального вреда

сообщила Команда 29. 

Отмечается, что Маргарита до сих пор не знает фамилии полицейского, который ударил ее в живот. 

Ранее мы писали, что получившая от ОМОНовца в живот петербурженка пожалела, что простила его.

Фото: "Фонтанка"

Теги: маргарита юдина, омоновец ударил женщину
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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