СК Петербурга начал доследственную проверку по делу Маргариты Юдиной

В настоящий момент следователь уже пообщался со свидетелями инцидента, ознакомился с записями с камеры видеонаблюдения, а также провёл медицинскую экспертизу.

Главное следственное управление по Санкт-Петербургу начало доследственную проверку по факту причинения сотрудником правоохранительных органов вреда здоровью Маргарите Юдиной. Об этом сообщает "Команда29" в понедельник, 31 мая.

В настоящий момент следователь уже пообщался со свидетелями инцидента, ознакомился с записями с камеры видеонаблюдения, а также провёл медицинскую экспертизу. По результатам судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что Юдиной причинили легкий вред здоровью – виной тому удар в живот.

Известно, что полиция всячески препятствует доследственной проверке. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов не называют имя виновного. В скором времени следователи намерены пообщаться с пострадавшей в сопровождении адвокатов "Команды29".

Ранее мы писали, что СК отказался возбуждать дело против силовика, ударившего Маргариту Юдину в живот. После проверки, начатой в конце апреле, старший следователь по особо важным делам РОВД ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу отказал в возбуждении уголовного дела.

Узнать историю Маргариты Юдиной можно в материале Piter.TV.

Фото: team29.org