НИИ Скорой помощи привлекли к ответственности за полицейского, который посетил Маргарину Юдину в больнице

Полицейский пришел в палату к женщине, которую накануне пнул в живот, с цветами. Все происходящее было снято на видео.

Роспотребнадзор ответил на обращение правозащитников "Команды 29" по делу Маргариты Юдиной. Ведомство признало, что НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе не имело права впускать полицейского в палату к женщине, которую пнул правоохранитель. Это нарушает эпидемиологическое законодательство.

В ходе расследования Роспотребнадзор также выявил нарушения в части учета и регистрации инфекционных заболеваний, соблюдении требований к проведению текущей уборки и дезинфекции помещений. За это медицинское учреждение привлекли к административной ответственности.

Напомним, сотрудник полка патрульно-постовой службы в Петербурге ударил женщину ногой на протестной акции 23 января. Сначала женщина простила правоохранители, но потом пожалела об этом. Подробнее о ситуации вы можете узнать в материале Piter.TV.

Видео: Telegam / "112"