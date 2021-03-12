НИИ Скорой помощи привлекли к ответственности за полицейского, который посетил Маргарину Юдину в больнице

Роспотребнадзор ответил на обращение правозащитников "Команды 29" по делу Маргариты Юдиной. Ведомство признало, что НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе не имело права впускать полицейского в палату к женщине, которую пнул правоохранитель. Это нарушает эпидемиологическое законодательство.
В ходе расследования Роспотребнадзор также выявил нарушения в части учета и регистрации инфекционных заболеваний, соблюдении требований к проведению текущей уборки и дезинфекции помещений. За это медицинское учреждение привлекли к административной ответственности.
Напомним, сотрудник полка патрульно-постовой службы в Петербурге ударил женщину ногой на протестной акции 23 января. Сначала женщина простила правоохранители, но потом пожалела об этом. Подробнее о ситуации вы можете узнать в материале Piter.TV.
Видео: Telegam / "112"
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