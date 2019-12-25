В Ленобласти в дом Маргариты Юдиной проникли силовики

Примечательно, что из всех ближайших домов эвакуировали лишь её детей, а соседи наблюдали за происходящим. Она предположила, что в её дом что-то подкинули, либо "понавтыкали".

В Ленобласти 22 августа силовики проникли в дом Маргариты Юдиной, которой на митинге в поддержку политика Алексея Навального полицейский ударил ногой в живот. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

В публикации женщина рассказала, что ей звонил следователь из Петербурга и звал на допрос вместе с детьми незадолго до инцидента. Следователь якобы планировал выяснить, было ли давление на Юдину после акции протеста.

В пятницу, 20 августа, Маргарита Юдина уехала в Петербург, оставив детей в доме, и наказала детям не открыть никому дверь. В 11 часов утра "в дом ввалились гебисты и заставили младших детей его покинуть под предлогом эвакуации, якобы из-за обнаруженной в соседском дворе бомбы. Глупые дети вышли и час провели в гебистском микроавтобусе, оставив дом открытым".

Примечательно, что из всех ближайших домов эвакуировали лишь её детей, а соседи наблюдали за происходящим. Она предположила, что в её дом что-то подкинули, либо "понавтыкали".

Напомним, женщину пнули в живот на митинге 23 январе. Позже она пожалела, что простила "Колю", который пришел в палату с цветами и извинениями. Тогда она сказал, что его лицо залили слезоточивым газом и он плохо понимал, что происходит. Через месяц стало известно, что МВД не может найти силовика, ударившего Маргариту Юдину.

Ранее Piter.tv собрал информацию о Маргарите Юдиной – женщины, пострадавшей от удара силовика на протестах в Петербурге.

Фото: Facebook / Маргарита Юдина