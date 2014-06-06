СК отказался возбуждать дело против силовика, ударившего Маргариту Юдину в живот

После проверки, начатой в конце апреле, старший следователь по особо важным делам РОВД ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу отказал в возбуждении уголовного дела.

23 января в Петербурге во время массовой акции в поддержку Алексея Навального Маргарита Юдина спросила о задержании молодого человека у сотрудников правоохранительных органов и в ответ получила от него удар ногой в живот.

Следственный комитет после проверки отказался заводить дело на силовика, пнувшего Юдину. Об этом сообщил правозащитник Динар Идрисов. Идрисов уточняет, что личность самого силовика до сих пор не установлена. Хотя ранее Piter.tv сообщали, что правоохранитель пришел в палату к избитой женщине с извинениями.

Маргарита Юдина и адвокаты правозащитного объединения "Команда 29" ранее уже требовали от МВД предоставить сведения о полицейском, который пнул ее в живот.

Узнать историю Маргариты Юдиной можно в материале Piter.TV.

Фото: Маргарита Юдина / Facebook