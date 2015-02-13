Петербургские следователи проверят законность продажи алкоголя у школы во Фрунзенском районе

Следственным отделом по Фрунзенскому району организовано процессуальное расследование обстоятельств фактов предоставления услуг, создающих угрозу безопасности.

Проверка законности продажи алкогольной продукции неподалеку от учебного заведения во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга проводится следственными органами. Информацию распространила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по городу.

Основанием для проверки послужили сведения, полученные в результате анализа публикаций СМИ, согласно которым иностранцы реализуют спиртные напитки в непосредственной близости от образовательного учреждения на проспекте Славы.

В настоящее время следственным отделом по Фрунзенскому району организовано процессуальное расследование обстоятельств фактов предоставления услуг, создающих угрозу безопасности.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге провели рейд в поисках "резиновых" хостелов с мигрантами. Полицейской проверке подверглись в том числе хостелы, владельцы которых ранее уже попадали в поле зрения правоохранительных органов за организацию незаконной миграции и в настоящее время находятся под следствием.

Фото: Piter.TV