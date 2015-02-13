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Петербургские следователи проверят законность продажи алкоголя у школы во Фрунзенском районе
Сегодня, 13:58
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Петербургские следователи проверят законность продажи алкоголя у школы во Фрунзенском районе

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Следственным отделом по Фрунзенскому району организовано процессуальное расследование обстоятельств фактов предоставления услуг, создающих угрозу безопасности.

Проверка законности продажи алкогольной продукции неподалеку от учебного заведения во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга проводится следственными органами. Информацию распространила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по городу.

Основанием для проверки послужили сведения, полученные в результате анализа публикаций СМИ, согласно которым иностранцы реализуют спиртные напитки в непосредственной близости от образовательного учреждения на проспекте Славы.

В настоящее время следственным отделом по Фрунзенскому району организовано процессуальное расследование обстоятельств фактов предоставления услуг, создающих угрозу безопасности.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге провели рейд в поисках "резиновых" хостелов с мигрантами. Полицейской проверке подверглись в том числе хостелы, владельцы которых ранее уже попадали в поле зрения правоохранительных органов за организацию незаконной миграции и в настоящее время находятся под следствием. 

Фото: Piter.TV

Теги: гсу ск россии по санкт-петербургу, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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