Маргарита Юдина потребовала от МВД предоставить данные о полицейском, пнувшем ее в живот

Пострадавшая до сих пор не знает имени своего обидчика.

Маргарита Юдина и адвокаты правозащитного объединения "Команда 29" потребовали у МВД предоставить сведения о полицейском, который пнул ее в живот. Соответствующий запрос правозащитники направили 21 февраля. Информация об этом была размещена на сайте организации.

В запросе говорится не только о том, чтобы узнать сведения об обидчике Юдиной, но и получить денежную компенсацию за причиненный вред, а также повторные извинения. "Команда 29" считает, что извинения 24 января были принесены с нарушениями. Правоохранитель пришел в палату к женщине, хотя Маргарита Юдина на это разрешение не давала. Кроме того, больница не входит в перечень тех мест, где можно было извиниться. По закону извинения приносятся гражданину, права и свободы которого были нарушены сотрудником полиции, по месту жительства, работы или учебы гражданина в соответствии с его пожеланиями.

Узнать историю Маргариты Юдиной – женщины, пострадавшей от удара силовика на протестах в Петербурге, – вы можете в материале Piter.TV.

Фото: "Команда 29"