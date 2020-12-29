МВД изучает видео с применением силы к женщине на незаконной акции в Петербурге

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области прокомментировали нашумевший инцидент.

Руководство петербургской полиции изучает видео, на котором сотрудник МВД ударил ногой безоружную женщину во время акции протеста 23 января. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Поводом для этого стало появление в социальных сетях ролика, запечатлевшего момент жесткого удара в живот, который нанес пожилой женщине сотрудник полиции.

ГУ МВД России проводит проверку по факту инциденту с участием женщины и сотрудника правоохранительных органов на площади Восстания ГУ МВД России по Петербург и Ленобласти

В это же время издание "Мегаполис" сообщает, что личность силовика, ставшего главным антигероем протестных акций 23 января, до сих пор не установлена. Для сравнения, накануне полиция оперативно задержала мужчину, напавшего на работника ГИБДД в центре города.

В то же время руководство городской полиции уже навестило пострадавшую в НИИ им. Джанелидзе. Как пишет Mash, полковник Сергей Музыка принес ей извинения и выразил желание оказать любое содействие в процессе лечения. Достоверная информация о состоянии "жертвы полицейского" отсутствует.