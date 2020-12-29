Власти хотят забрать в армию сыновей Маргариты Юдиной, которую пнул омоновец

Как рассказал Намлиев, семья уезжала в ФРГ, а по возвращении сыновья Юдиной не встали на учет в военкомат.

Двух сыновей петербурженки Маргариты Юдиной, которую пнул в живот силовик на несанкционированном митинге 23 января, могут забрать в армию. Об этом издантю "Подъем" рассказал глава Лужского района Ленобласти Юрий Намлиев.

Как рассказал Намлиев, семья уезжала в ФРГ, а по возвращении сыновья Юдиной не встали на учет в военкомат.

Этот вопрос интересует лично меня: планируют ли ребята срочную службу? Юрий Намлиев, глава Лужского района

Намлиев также отметил, что к семье есть вопросы со стороны органов опеки по поводу несовершеннолетней дочери Маргариты.

Их волнуют условия ее проживания и то, "почему она не ходила в школу и сейчас не учится". Вероятно, будем обращаться в ОМВД. Наша обязанность – контролировать условия проживания и питания несовершеннолетних Юрий Намлиев, глава Лужского района

До этого в разговоре со СМИ Маргарита Юдина утверждала, что ее дочь учится в заграничном колледже дистанционно.

Позднее заявления главы Лужского района прокомментировал адвокат "Команды 29". Команда 29 – независимое объединение юристов и журналистов, созданное с целью борьбы за отстаивание справедливости в делах, которые касаются свободы информации (ст. 29 Конституции РФ) и/или госбезопасности (глава 29 Уголовного кодекса РФ).

Несколько дней назад псле визита сотрудников прокуратуры и органов опеки Маргарите Юдиной стало хуже.

Фото: "Фонтанка"