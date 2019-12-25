Коронавирус в Петербурге: последние новости за 26 марта

В Петербурге пять новых случаев заболевания.

Продолжаем рассказывать о количестве заболевших, вылечившихся и о мерах, которые принимаются для предотвращения распространения заболевания в Петербурге.

В четверг, 26 марта, в Петербурге у ещё 5 пациентов диагностировали коронавирус. Накануне в больнице Боткина находились 17 пациентов с подтвержденным коронавирусом, сегодня их стало 22. Но как заявил главврач Боткинской больницы Денис Гусев, в России пока не видно экспоненциального роста, который был в других странах и поэтому сейчас нельзя говорить о пике пандемии в стране. Также врач рассказал, почему в Москве гораздо больше инфицированных, чем в Петербурге. В свою очередь "2ГИС" показал два варианта распространения коронавируса в Петербурге: при соблюдении социальной дистанции и при её несоблюдении.

Помимо этого мать вылеченной от коронавируса юной петербурженки рассказала о симптомах болезни, которые появились во время болезни у её дочери.

Так как следующая неделя в России объявлена нерабочей, в Петербурге общественный транспорт будет работать по графику воскресенья, завод Nissan на неделю приостановит производство автомобилей. С 28 марта будут закрыты и все магазины, церкви, МФЦ, точки общепита. Работать будут только магазины с предметами первой необходимости и аптеки. Также для быстроты доставки еды и онлайн-заказов курьерам хотят разрешить ездить по выделенным полосам. В Ленобласти с 28 марта ввели аналогичный запрет. При этом на данный момент на Бумажной улице огромная толпа людей стоит в очереди за бесплатным антисептиком.

Фото: Piter.TV