"2ГИС" показал два варианта распространения коронавируса в Петербурге

Первая модель показывает, как будет распространяться вирус при соблюдении социальной дистанции, вторая – при несоблюдении дистанции.

Картографическая компания "2ГИС" подготовила свой проект по профилактике коронавирусной инфекции в российских городах, в том числе и в Петербурге.

Разработчики представили две модели распространения коронавируса. Первая модель показывает, как будет распространяться вирус при соблюдении социальной дистанции, вторая – при несоблюдении дистанции. Во втором случае видно, что заражение происходит в геометрической прогрессии.

Авторы проекта уверены, что таким образом им удалось напомнить петербуржцам о безопасности в условиях пандемии.

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Фото: 2ГИС