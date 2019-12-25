В больнице Боткина рассказали, почему в Москве больше больных коронавирусом

В Петербурге на данный момент с начала распространения коронавируса зарегистрирован 21 случай заболевания.

Главный врач Боткинской больницы Денис Гусев рассказал, почему в Москве зарегистрировано гораздо больше случаев заражения коронавирусом.

Врач отметил, что несмотря на схожесть двух столиц, всё же в Москве больше людей и оттуда больше улетело отдыхать в Европу. Соответственно и привезли большую инфекцию.

В Петербурге на данный момент с начала распространения коронавируса зарегистрирован 21 случай заболевания. За сутки выписали трех человек, в палатах остаются ещё 16 пациентов. В Москве за сутки нашли еще 120 случаев заболевания. Всего зафиксировано 420 случаев.Два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, 14 человек выздоровели.

Фото: Piter.TV