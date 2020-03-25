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Два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве

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Об этом сообщили в официальном канале оперштаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

В столице зафиксировано две смерти пациентов, чьи тесты на коронавирус оказались положительными. Как сообщили журналистам в официальном канале оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом, 25 марта не стало двух пожилых мужчин в возрасте 88 и 73 лет. Отмечается, что диагнозы пациентам поставили при жизни. У них была подтверждена пневмония, имелись сопутствующие патологии.

В оперштабе напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции пожилым людям и лицам, имеющим хронические заболевания.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге сотрудников прокуратуры массово тестируют на коронавирус.

Теги: коронавирус, москва, смерть
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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