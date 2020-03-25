Два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве

Об этом сообщили в официальном канале оперштаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

В столице зафиксировано две смерти пациентов, чьи тесты на коронавирус оказались положительными. Как сообщили журналистам в официальном канале оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом, 25 марта не стало двух пожилых мужчин в возрасте 88 и 73 лет. Отмечается, что диагнозы пациентам поставили при жизни. У них была подтверждена пневмония, имелись сопутствующие патологии.

В оперштабе напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции пожилым людям и лицам, имеющим хронические заболевания.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге сотрудников прокуратуры массово тестируют на коронавирус.