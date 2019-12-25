Поводом для массовой проверки стало обнаружение ОРВИ у двух сотрудников.

В среду, 25 марта, стало известно о том, что в Петербурге сотрудников прокуратуры массово тестируют на коронавирус. Об этом сообщает "Фонтанка".

Известно, что для сотрудников ведомства в одной из поликлиник организовали отдельную очередь для сдачи анализов на COVID-19. Однако забор биоматериал осуществляют прямо по месту работы. Отмечается, что до 27 марта ведомство планирует сделать тест на коронавирус всем сотрудникам.

Проверку в связи с тем, что у двух сотрудников обнаружено ОРВИ.

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