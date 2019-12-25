В среду, 25 марта, стало известно о том, что Василеостровский рынок закрывает ресторанную часть на карантин. Об этом сообщается на официальной страничке заведения.
Представители рынка отметили, что в обстановке пандемии коронавируса они не намерены рисковать здоровьем посетителей.
"Мы поддерживаем временное закрытие общественных пространств и считаем, что бизнес обязан быть социально ответственным. Да, нам будет трудно, на нашем деле это сказалось в первую очередь, но мы не имеем права рисковать вами",
—сказано в сообщении.
Когда вновь заработает Василеостровский рынок не сообщается.
Ранее мы сообщали о том, что карантин изменил график движения поездов в метро Петербурга.
Фото:Василеостровский рынок/вк
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