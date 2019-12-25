Оператор рынка добавляет, что не имеет права рисковать своими гостями, и попросил всех не выходить из дома.

В среду, 25 марта, стало известно о том, что Василеостровский рынок закрывает ресторанную часть на карантин. Об этом сообщается на официальной страничке заведения.

Представители рынка отметили, что в обстановке пандемии коронавируса они не намерены рисковать здоровьем посетителей.

"Мы поддерживаем временное закрытие общественных пространств и считаем, что бизнес обязан быть социально ответственным. Да, нам будет трудно, на нашем деле это сказалось в первую очередь, но мы не имеем права рисковать вами", —сказано в сообщении.

Когда вновь заработает Василеостровский рынок не сообщается.

Ранее мы сообщали о том, что карантин изменил график движения поездов в метро Петербурга.

Фото:Василеостровский рынок/вк