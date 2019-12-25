Мать вылеченной от коронавируса петербурженки рассказала о симптомах болезни

Девочка заболела после катания на лыжах в Австрии.

Из клинической инфекционной больницы имени Боткина 25 марта выписали маленькую петербурженку, которая вылечилась от коронавируса. Её мама рассказала о симптомах. Об этом сообщило РИА Новости.

О заболевании девочки после поездки в Австрию стало известно 13 марта. С симптомами ОРВИ родители обратились к врачам ещё 10 марта, поэтому ребёнка сразу госпитализировали в больницу Боткина.

Женщина рассказала, что её дочь находилась на отдыхе в Австрии, где каталась на лыжах. Спустя трое суток после возвращения у девочки резко поднялась температура: с 37,5 она поднялась до 39 буквально за пару часов. Кашля и насморка при этом не было.

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Фото: Piter.TV