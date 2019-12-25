В Роспотребнадзоре рассказали, как говорить с ребенком о коронавирусе

Для начала, детям нужно задавать открытые вопросы и слушать их ответы.

Дети могут быть особенно уязвимы к ощущениям тревоги, стресса и расстройства из-за новостей о коронавирусе. Как с ними правильно разговаривать об этом, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу.

Для начала, детям нужно задавать открытые вопросы и слушать их ответы. Преуменьшать проблемы не стоит, но и нагнетать обстановку не нужно. Детям нужно рассказывать правду доступным для них языком.

Не лишним будет на своём примере показать и рассказать о правилах личной гигиены. Ребёнка нужно подбадривать, чтобы он не унывал. Также можно рассказывать положительные истории, как люди помогают друг другу в столь непростое время. Разговор следует завершить, демонстрируя заботу, считают специалисты.

Роспотребнадзор Петербурга разъяснил, на кого не действует запрет на госпитализацию.

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