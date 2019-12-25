Роспотребнадзор Петербурга разъяснил, на кого не действует запрет на госпитализацию

Запрет также введён на плановую диспансеризацию, профилактически осмотры, вакцинацию, санаторно-курортное лечение и посещение поликлиник в плановом порядке.

Главный санитарный врач по Петербургу Наталья Башкетова подписала новое постановление о коронавирусе и тем самым разъяснила запрет на плановую госпитализацию пациентов в стационары.

Класть в больницу будут, но только тех, чьи заболевания включены в перечень социально значимых заболеваний (рак, диабет, гипертония), а также тех, кто представляет опасность для окружающих (ВИЧ, туберкуез, гепатит, холера, чума). Также в клиники смогут ходить те, кто из-за отсрочки лечения может почувствовать себя хуже.

Запрет также введён на плановую диспансеризацию, профилактически осмотры, вакцинацию, санаторно-курортное лечение и посещение поликлиник в плановом порядке. В стоматологию можно попасть только в случае острой боли.

Главврач Боткина отказался прогнозировать пик пандемии коронавируса.

Фото: Piter.TV