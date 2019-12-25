Медик отметил, что принимаемые в городе меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 могут существенно изменить ситуацию.

В четверг, 26 марта, стало известно о том, что Главврач Боткина отказался прогнозировать пик пандемии коронавируса. Об этом он заявил во время пресс-сконференции с журналистами.

Денис Гусев отметил, что в настоящее время нельзя говорить о пике пандемии в России. Он заявил, что пока не видно экспоненциального роста, который был в других странах.

"Пока мы не видим предпосылок для потенциального роста, но мы его ожидаем и готовимся. Мы где-то еще пока внизу", — сказано в сообщении.

Гузев заявил, что в Петербурге обстановка с коронавирусом во многом будет зависеть от того, сработают ли ограничительные меры, которые сейчас применяются.

Ранее мы сообщали о том, что "2ГИС" показал два варианта распространения коронавируса в Петербурге.

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