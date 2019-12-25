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В Ленобласти с 28 марта закроют всё, кроме продуктовых магазинов и аптек
Сегодня, 16:07
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IRINA_CHALKINA

В Ленобласти с 28 марта закроют всё, кроме продуктовых магазинов и аптек

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Более того, запрещено предоставление физическим лицам услуг, кроме дистанционного способа либо посредством курьерской доставки.

В четверг, 26 марта, стало известно о том, что в Ленобласти с 28 марта закроют всё, кроме продуктовых магазинов и аптек. Об этом сообщает 47News со ссылкой на правительство региона.

Более того, в Ленинградской области запрещено предоставление физическим лицам услуг, кроме дистанционного способа либо посредством курьерской доставки. Местным жителям посоветовали остаться дома и занятья ремонтом. 

Известно, что в Ленобласти продолжат свою работу аптеки, продуктовые магазины и заправки. 

Напомним, неделю с 30 марта по 5 апреля в России официально объявили выходной.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге на неделю закроют все, кроме магазинов первой необходимости и аптек.

Фото:pixabay

Теги: новости спю, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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