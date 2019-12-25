Завод Nissan в Петербурге на неделю приостановит производство автомобилей

Автомобильный завод Nissan в Петербурге планирует на неделю приостановить производство машин. График работы на предприятии решили изменить после объявления в стране выходной недели с 30 марта по 3 апреля. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя компании.
Для временной остановки деятельности завода ведутся необходимые процедуры. Немногим ранее на предприятии были вынуждены перейти на работу в одну смену из-за нестабильной ситуации на авторынке – продажи автомобилей Nissan за прошлый год снизились на 20%.
Пандемия заставила пересмотреть работу нескольких российских автозаводов, многие предприятия также временно приостановят работу. Среди них калужские заводы Volvo, Volkswagen и Groupe PSA, выпускающий машины Citroën, Peugeot, Opel, в маленький отпуск уйдет также нижегородский Skoda.
Ранее стало известно, что Nissan сменит фирменный логотип.
Фото: Piter.TV
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