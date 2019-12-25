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Завод Nissan в Петербурге на неделю приостановит производство автомобилей
Сегодня, 14:25
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himif

Завод Nissan в Петербурге на неделю приостановит производство автомобилей

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График работы на предприятии решили изменить после объявления в стране выходной недели.

Автомобильный завод Nissan в Петербурге планирует на неделю приостановить производство машин. График работы на предприятии решили изменить после объявления в стране выходной недели с 30 марта по 3 апреля. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя компании.

Для временной остановки деятельности завода ведутся необходимые процедуры. Немногим ранее на предприятии были вынуждены перейти на работу в одну смену из-за нестабильной ситуации на авторынке – продажи автомобилей Nissan за прошлый год снизились на 20%.

Пандемия заставила пересмотреть работу нескольких российских автозаводов, многие предприятия также временно приостановят работу. Среди них калужские заводы Volvo, Volkswagen и Groupe PSA, выпускающий машины Citroën, Peugeot, Opel,  в маленький отпуск уйдет также нижегородский Skoda.

Ранее стало известно, что Nissan сменит фирменный логотип.

Фото: Piter.TV

Теги: автомобили, завод nissan, производство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Коновалов Валентин
Сегодня 15:47

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