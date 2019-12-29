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Завод Nissan в Петербурге перейдет на работу в одну смену
Сегодня, 20:40
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Завод Nissan в Петербурге перейдет на работу в одну смену

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Продажи за прошлый год упали на 20%.

В ближайшие месяцы завод Nissan в Петербурге перейдет на работу в одну смену. Причастность коронавируса к решению в компании отрицают, сообщил "Коммерсант". 

Дело в падении спроса на продажи, за 2019 год они упали на 20%. При этом автопроизводитель не исключает, что в дальнейшем удастся вернуться к двухсменному графику после улучшения ситуации на рынке. 

Завод производит модели X-Trail, Qashqai и Murano.

Ранее Piter.TV рассказал о том, как передовой завод "Красный треугольник" превратился в Бермудский треугольник Петербурга. 

Фото: Piter.TV 

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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