Продажи за прошлый год упали на 20%.

В ближайшие месяцы завод Nissan в Петербурге перейдет на работу в одну смену. Причастность коронавируса к решению в компании отрицают, сообщил "Коммерсант".

Дело в падении спроса на продажи, за 2019 год они упали на 20%. При этом автопроизводитель не исключает, что в дальнейшем удастся вернуться к двухсменному графику после улучшения ситуации на рынке.

Завод производит модели X-Trail, Qashqai и Murano.

Ранее Piter.TV рассказал о том, как передовой завод "Красный треугольник" превратился в Бермудский треугольник Петербурга.

Фото: Piter.TV