Nissan может остановить свои заводы

Заводы Nissan находятся под угрозой закрытия на неопределенное время. Об этом сообщает Bloomberg.
Проблемы автопроизводителя связаны с эпидемией коронавируса в Китае, где находятся производящие детали предприятия. В данный момент работы на заводах в Поднебесной приостановлены по соображениям безопасности.
Если простой на них будет продлен, Nissan ждет глобальный сбой в поставках тормозных шлангов, контроллеров управления климатической системы и других важных комплектующих. Это в свое очередь может повлечь простои на предприятиях компании в Японии и Малайзии, а затем и в США, Великобритании, Индии, Мексике, Испании и России.
Видео: YouTube / CHAZ TM
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