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Nissan может остановить свои заводы

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При чем тут коронавирус?

Заводы Nissan находятся под угрозой закрытия на неопределенное время. Об этом сообщает Bloomberg. 

Проблемы автопроизводителя связаны с эпидемией коронавируса в Китае, где находятся производящие детали предприятия. В данный момент работы на заводах в Поднебесной приостановлены по соображениям безопасности. 

Если простой на них будет продлен, Nissan ждет глобальный сбой в поставках тормозных шлангов, контроллеров управления климатической системы и других важных комплектующих. Это в свое очередь может повлечь простои на предприятиях компании  в Японии и Малайзии, а затем и в США, Великобритании, Индии, Мексике, Испании и России.

Видео: YouTube / CHAZ TM

Теги: nissan
Категории: Тема дня, Лента новостей,

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