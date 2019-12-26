Nissan сменит фирменный логотип

Японский производитель автомобилей Nissan запатентовал в ряде стран новый логотип и опубликовал его на официальном сайте.
По сравнению с предыдущей версией, он сохранил прежние очертания. Однако теперь логотип стал двухмерным и остался без горизонтальной полосы по середине. В новой версии название компании вписано в разомкнутый круг.
На данный момент неизвестно, какая модель от Nissan станет первым носителем обновленного логотипа.
Ранее стало известно, что завод Nissan в Санкт-Петербурге на работу в одну смену.
Фото: Nissan.com
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