Nissan сменит фирменный логотип

Он сохранил очертания предыдущей версии.

Японский производитель автомобилей Nissan запатентовал в ряде стран новый логотип и опубликовал его на официальном сайте.

По сравнению с предыдущей версией, он сохранил прежние очертания. Однако теперь логотип стал двухмерным и остался без горизонтальной полосы по середине. В новой версии название компании вписано в разомкнутый круг.

На данный момент неизвестно, какая модель от Nissan станет первым носителем обновленного логотипа.

Ранее стало известно, что завод Nissan в Санкт-Петербурге на работу в одну смену.

Фото: Nissan.com