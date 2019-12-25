Это сократит издержки и позволит бесплатно доставлять товары даже в отдаленные районы города.

В четверг, 26 марта, стало известно о том, что в Петербурге курьерам хотят разрешить ездить по выделенным полосам. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на письма председателя комитета по развитию электронной торговли ТПП Алексея Федорова мэру Москвы Сергею Собянину и вице-губернатору Петербурга Евгению Елину.

Такие меры предлагаются ввести в связи с пандемией коронавируса. Пр данным аналитиков, число заказов на онлайн доставку выросло на 50%

Предполагается, что возможность для курьеров ездить по выделенным полосам снизит время ожидания доставки на 20-40%. Это сократит издержки и позволит бесплатно доставлять товары даже в отдаленные районы города.

Ранее мы сообщали о том, что "2ГИС" показал два варианта распространения коронавируса в Петербурге.

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