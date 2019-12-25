В Петербурге у 5 пациентов диагностировали коронавирус

Накануне в больнице Боткина находились 17 пациентов с подтвержденным коронавирусом.

В Санкт-Петербурге в четверг, 26 марта, зарегистрировали пять новых случаев заражения COVID-2019. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. При этом в оперативном штабе Петербурга данная информация не появлялась.

Накануне в больнице Боткина находились 17 пациентов с подтвержденным коронавирусом, сегодня их стало 22.

Всего за сутки в России выявили 182 новых случая коронавируса. В целом, на сегодняшний день зарегистрировано 840 случаев коронавирусной инфекции в 56 регионах РФ.

Фото: Piter.TV