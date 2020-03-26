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Число заболевших коронавирусом в России увеличилось на 182 человека

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Первые две смерти от коронавируса в РФ случились в Москве накануне.

Число заболевших коронавирусом в России увеличилось на 182 человека. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в России.

Общее число выявленных случаев в стране составило 840 человек. Они зафиксированы в 56 регионах России. Больше всего новых случаев заражения в Москве — у 136 человек. В столице коронавирусом уже заразились 546 человек.

Первые две смерти от коронавируса в РФ случились в Москве накануне. В России после заболевания COVID-19 выздоровели 38 человек. Девять были выписаны из больниц.

Ранее Собянин заявил о непройденном пике заболеваемости коронавирусом.

Видео: YouTube / VICE News

Теги: количество зараженных, коронавирус, пандемия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 12:26

Нет коронавируса это просто грипп

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 12:29

А в Европе тоже нет?

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Аноним
Сегодня 12:08

чушь и бред,спад экономики мира и точка,потому нас пугают вирусами,как в 86 году со спидом,ха..ха..какой же народ у нас неграмотный,верят сми лживой!

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