Первые две смерти от коронавируса в РФ случились в Москве накануне.

Число заболевших коронавирусом в России увеличилось на 182 человека. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в России.

Общее число выявленных случаев в стране составило 840 человек. Они зафиксированы в 56 регионах России. Больше всего новых случаев заражения в Москве — у 136 человек. В столице коронавирусом уже заразились 546 человек.

Первые две смерти от коронавируса в РФ случились в Москве накануне. В России после заболевания COVID-19 выздоровели 38 человек. Девять были выписаны из больниц.

Ранее Собянин заявил о непройденном пике заболеваемости коронавирусом.

Видео: YouTube / VICE News