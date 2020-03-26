Число заболевших коронавирусом в России увеличилось на 182 человека. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в России.
Общее число выявленных случаев в стране составило 840 человек. Они зафиксированы в 56 регионах России. Больше всего новых случаев заражения в Москве — у 136 человек. В столице коронавирусом уже заразились 546 человек.
Первые две смерти от коронавируса в РФ случились в Москве накануне. В России после заболевания COVID-19 выздоровели 38 человек. Девять были выписаны из больниц.
Ранее Собянин заявил о непройденном пике заболеваемости коронавирусом.
Видео: YouTube / VICE News
Обсуждение ( 1 )
Нет коронавируса это просто грипп
А в Европе тоже нет?
чушь и бред,спад экономики мира и точка,потому нас пугают вирусами,как в 86 году со спидом,ха..ха..какой же народ у нас неграмотный,верят сми лживой!