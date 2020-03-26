Он призвал россиян не приезжать в Москву во время выходной недели.

Сергей Собянин заявил о непройденном пике заболеваемости коронавирусом. Об этом глава Москвы рассказал в эфире телеканала "ТВ Центр". Политик заметил, что столица России находится только в начале пути в связи с эпидемией. Собянин выразил надежду, что Москва сможет пройти этот путь "плавно".

Ради борьбы с распространением инфекции в России принято решение о выходной неделе. С 30 марта по 5 апреля жители страны не будут работать, при этом сохранив зарплату за данный период. Соответствующая мера принята Владимиром Путиным в связи с увеличением количества заболевших коронавирусом по стране. Собянин считает, что на это время в Москве следует закрыть рестораны, кафе, парки, торговые центры.

У многих возникнет желание приехать в Москву, чтобы погулять. Так вот в Москве в это время будет нечего делать! прокомментировал чиновник

В Москве власти ввели новые ограничения из-за коронавируса.

Видео: Вконтакте/blogsobyanin