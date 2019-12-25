"Прощай, асфальт!": как Петербург перенес плохую зимнюю уборку

Piter.TV прошерстил соцсети в поисках жалоб петербуржцев и выяснил, какие элементы городской инфраструктуры пострадали от некачественной зимней уборки в городе. Также мы поговорили с экспертами о том, кто несет ответственность за происходящее и что с этим делать

Нынешняя зима в Петербурге стала трудным испытанием для горожан: зимняя уборка в этом году не блистала качеством и повлекла за собой сначала горы непроходимых сугробов, затем лужи и гололед при потеплении, а вместе с ними человеческие травмы, порчу автомобилей и придомовых территорий. Ситуация обострилась после обысков в жилкомсервисах и дорожных предприятиях, ответственных за уборку: их сотрудников подозревают в хищении денежных средств и невыполнении обязанностей.

Piter.TV прошерстил соцсети в поисках жалоб петербуржцев: активнее всего горожане критикуют Смольный и губернатора Александра Беглова, достается также управляющим компаниям и ЖКС. Мы выяснили, как город пострадал от некачественной зимней уборки, а также поговорил с экспертами о том, как решать накопившиеся проблемы.

Зеленые насаждения, ограждения на газонах

В феврале соцсети заполонили фотографии газонов, заваленных счищенным снегом и глыбами льда. Жители разных районов Петербурга жаловались (и продолжают жаловаться) на плохой вывоз снега из дворов: на снимках видны грязные сугробы и пласты льда, расположившиеся прямо на зеленых полосах у домов. Некоторые из куч практически подпирают окна квартир на первых этажах, часть сугробов превышает высоту второго этажа. Петербуржцы сетуют на поломанные кусты и молодые деревья – нередко снежные кучи складировали прямо на зимующие посадки. Вероятно, часть сломанных кустов уже не получится восстановить весной.

А кто будет восстанавливать зеленые насаждения??? Между прочем посаженные жильцами!!!, Вдоль домов со стороны Казакова ВПЕРВЫЕ за всю зиму разбивали лёд, его толщина была больше 30 см!!! А потом все эти глыбы льда свалили с огромные кучи прямо на деревья! Рябину сломали! Молодые берёзы, видимо, тоже погибнут! Деревья сажали жильцы этих домов! жительница Красносельского района

(ВКонтакте / Красносельский район Санкт-Петербурга, Любовь Алимпиева)

Изгадили всю Заневскую площадь и Заневский проспект по нечетной стороне от площади до Шаумяна! Все кусты, не так давно посаженные поломали. Дикари и варвары! В городе окончательно разучились убирать снег. И по весне мы не досчитаемся сотен зеленых насаждений: поломанные прутики и веточки. Это все, что осталось после складирования снега и его погрузки-выгрузки с большегрузов. жители Охты

Заневская площадь (ВКонтакте / Моя Малая Охта)

Заневский проспект. Под этими сугробами, по словам местных, погублены кусты сирени. (ВКонтакте / Моя Малая Охта, Илия Ефаринова)

(ВКонтакте / Центральный район за комфортную среду обитания, Наталья Боженова)

Жители Васильевского острова пытались призвать к ответу местную управляющую компанию, на территории которой тоже заметили горы льда на газонах. На вопрос о том, почему счищенный снег не вывезут сразу на снегоплавильный пункт, василеостровцам ответили: "снег, собираемый во дворах, допускается складировать на газонах и на свободных территориях при обеспечении сохранения зелёных насаждений". Жители, в свою очередь, возмутились отсутствию контроля по сохранению насаждений и задали риторический вопрос: почему снег нельзя складировать в других местах.

Снег, очищаемый с внутриквартальной территории по указанному адресу, складируется в снежный вал таким образом, чтобы были обеспечены проход пешеходов, проезд транспорта, доступ к инженерным коммуникациям и сооружениям на них и сохранность зелёных насаждений. ДОМСПБ. Управляющая компания

А кто контролирует обеспечение сохранения зеленых насаждений? В другом МО видела, как мини-трактор скидывает снег и глыбы льда прямо на невысокие кусты, ковш задевает ветки. В итоге некоторые ветки сломаны, сами кусты не разрастаются по весне, а только чахнут с каждым годом всё больше. Так кто должен отвечать за испорченные кусты? Почему не складировать снег в других местах, почему зеленые зоны не считается необходимым оберегать? жительница Васильевского острова

По словам людей, не выдерживают зиму и ограждения: некоторые из них ломаются под тяжестью ледяных глыб, некоторые становятся жертвами уборочной техники с ковшами.

Новочеркасский проспект (ВКонтакте / Наша Охта)

(ВКонтакте / Центральный район за комфортную среду обитания, Ярослав Костров)

(ВКонтакте / Центральный район за комфортную среду обитания, Алиса Исупова)

Деревья, почва

Второй по популярности стала жалоба на вредное воздействие грязного снега на почву. Многие петербуржцы переживают, что черный снег, смешавшийся с автомобильными отходами и пескосоляной смесью, растает весной и напитает землю токсинами. Кто-то из горожан забеспокоился не только о кустах и маленьких посадках, но и о деревьях, на корни которых наваливают счищенный снег и лед.

Несмотря на то, что в городском постановлении о благоустройстве (постановление № 961 "О правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга" от 9 ноября 2016 года) говорится о недопущении складирования снега, содержащего противогололедные материалы, на газонах и зеленых территориях, коммунальные службы и управляющие компании не очень заботятся о выполнении этих требований.

В целях снижения воздействия противогололедных материалов на окружающую среду и водные объекты применение химических и комбинированных противогололедных материалов, а также складирование снега, содержащего химические реагенты, на территориях и дорогах, с которых поверхностные сточные воды (дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные) отводятся в водные объекты без очистки, на газонах и территориях, занятых элементами озеленения, не допускается. выдержка из постановления №961, пункт 4.6-1

Проспект Королева (ВКонтакте / Питер.Районы (Приморский), Валерий Шаповалов)

(ВКонтакте / Красносельский район Санкт-Петербурга, Catherine Water)

Также петербуржцы невесело прогнозируют на весну обильное количество пыли и песка, которое останется после таяния сугробов.

Весной эти курганы превратятся в рассадник пыли, песка и реагентов, которыми мы дышать будем! Представляете - чем мы с Вами дышать будем весной, когда снег растяет... жители Красносельского района

Гранитная улица (ВКонтакте / Моя Малая Охта, Макс Иванов)

Проспект Шаумяна (ВКонтакте / Моя Малая Охта, Максим Михайлович)

Асфальт

Значительно пострадал от встреч со снегоуборочной техникой асфальт – коммунальщики вычищают тротуары до "царапин", буквально сковыривая часть дорожного покрытия.

(ВКонтакте / Центральный район за комфортную среду обитания, Андрей Иванов)

(ВКонтакте / Красносельский район Санкт-Петербурга, Любовь Алимпиева)

(ВКонтакте / Красносельский район Санкт-Петербурга, Catherine Water)

Да вы офигели!!!! Расковыряли весь асфальт, сломали все кусты!!! Кто это будет и за чей счёт восстанавливать??? Уборка? Экскаватором? Вы дома пол ломом подметаете и из брансбойта моете? Да, дичь какая-то. Никогда не видел чтоб гидромолотом лёд отбивали. Дождались когда снег в лёд утрамбуется, идиёты. А пока один раз за 3 месяца решили снег-лед вместе с асфальтом снять ( понятно, наверно заранее бюджет по покрытию нового асфальта попилили) про уборку вообще не нужно думать??? Сначала всю зиму балду пинали, а теперь за раз решили 20 см льда ковшом содрать, а за одно и асфальт?? Переломали все кусты, и ограждения погнули. За такую "уборку" руки бы оторвать! жители Красносельского района

Помимо глубоких "шрамов" от ковшов экскаваторов, на асфальте оголились дыры и выбоины. Вероятно, часть дорог не перенесла зимовку, и покрытие дало слабину после схода снега и льда.

Проспект Авиаконструкторов (Telegram / Коменда)

Ташкентская улица (ВКонтакте / Питер.Районы (Кировский), Иван Семенов)

Автомобили

Досталось в эту зиму и автомобилям: машины получали вмятины на корпусе и разбитые стекла из-за падения льда с крыш. Сосульки повредили полицейскую машину в Фонарном переулке, автомобиль, припаркованный на 8-й Советской улице, иномарку с улицы Декабристов, машину со двора на Съезжинской и многие другие автомобили. Примечательно, что часть "травм" машинам нанесли коммунальщики, которые чистили крыши и неаккуратно сбрасывали снег и лед. При этом петербуржцы жаловались на то, что чистку кровель часто проводили, не ограничивая опасный участок земли лентами.

На Казанской, 7 снег скидывали прямо на машину, хоть уже и заброшенную. Глыбы снега повредили крышу автомобиля. местный житель

(Telegram / "Аварийный Петербург")

Набережная реки Фонтанки (ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург, Максимиллиан Селютин)

Улица Декабристов (ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург, Игорь Бойко)

Люди

Нельзя не упомянуть и про человеческие травмы, которые горожане получали из-за ненадлежащей уборки. Чаще всего петербуржцы поскальзывались на обледеневших дорогах, ломая конечности и зарабатывая ушибы, а также получали травмы головы и мозга из-за падающего с крыш снега и наледи (например, беременная девушка на улице Белы Куна, женщина на Левашовском проспекте, пенсионерка на Садовой улице и так далее). В начале февраля в комздраве посчитали: из-за гололеда пострадали 3 158 человек за месяц, 2935 из них потребовалась госпитализация.

К сожалению, без смертельных случаев этой зимой не обошлось. На Большом Сампсониевском сосулька убила дворника, поскользнувшийся на льду в Парголово пенсионер умер в больнице из-за ушиба головы и кровоизлияния в мозг. Также известно о гибели домашней собаки, которую придавила ледяная глыба с крыши дома на Малодетскосельском проспекте.

Как решать проблемы?

По словам Павла Швеца, главы МО №72 (Фрунзенский район), коммунальные службы в этом году действительно оказались не готовы к такому объему осадков, проблемы у города были. Об этом он рассказал Piter.TV.

Очень печалит и нас, и жителей, что во дворах остался грязный снег, он продолжает сваливаться на газоны. Однозначно тот способ уборки, который выбрала УК, негативно скажутся весной и летом на качестве зелени и газонов. У нас завалены молодые посадки кустарников и деревья. Фактически это прямое нарушение правил благоустройства в городе, но, видимо, руководство города приняло такое решение для скорейшей уборки дворов – просто завалить газоны грязным снегом. Очень жаль, что город быстро забил на декларируемые правила благоустройства, которыми нас постоянно страшат. Павел Швец

Муниципальный депутат заметил, что государство не справилось с этой уборкой, и выразил сомнение в том, что в грядущей реформе коммунального хозяйства с текущими проблемами сможет справиться жилищное агентство, которому передадут задачу по уборке. По словам Швеца, для тщательной уборки городу необходимо наращивать рабочие объемы – сейчас дворников очевидно не хватает.

На имеющиеся условия люди неохотно идут – лучше, наверное, работать курьером или таксистом. Значит нужно повышать зарплаты в этой сфере. Соответственно, для нас это будет стоить дороже. Но таковы условия рынка. Павел Швец

Коллега мундепа из Адмиралтейского района Петр Левин (МО "Измайловское") посчитал, что нынешней зимой уборка действительно была похуже, чем в предыдущие годы.

Нельзя сказать что эта зима принципиально отличалась от прошлой, но принципиально отличалась от зимы позапрошлого года, когда осадков было больше. У меня во дворе на газоне, например, до сих пор лежит снег, который выпал в декабре. Понятно, почему сложили: "лучше пусть полежит на газоне и можно будет как-то ходить". Управляющая компания старалась, счищала, посыпала, но сугробы были. К дорожникам претензий больше – чистили хуже и делали это несогласованно с другими службами. Кроме того, район обслуживает одна снегоплавилка, туда все время стояла очередь, она не справлялась. Петр Левин

Виной уборочному "коллапсу" Левин считает плохое планирование. Мундеп уверен, что механизм работы и мощности на следующую зиму нужно просчитывать и планировать уже весной, пока свежи проблемы, с которыми столкнулся город. Также, заметил Петр Левин, количество осадков вполне можно спрогнозировать и обеспечить город инфраструктурой: перегрузочными площадками, локальными "снегоплавилками". Вместе с этим необходимо решать вопрос с очищением платных парковок, на которое этой зимой жаловались горожане: "это все-таки недешевая услуга".

Сейчас ситуация уже не такая критическая, дороги и тротуары более-менее почищены. Я боюсь, что если мы начнем давить на исполнителей, это приведет к еще более печальным последствиям. Если они начнут убирать с газонов снег, а скорее всего будут делать это техникой, и газон с ограждениями будет убит. Я бы подождал весны. Мы видим, к сожалению, неспособность исполнителей справляться с последствиями. Более того, если мы сейчас отправим дворников чистить газоны, то будет выполнять текущую работу? Дополнительные силы не появятся. Петр Левин

На данный момент темпы уборки в Петербурге не изменились, однако к концу февраля Смольный создал интернет-страницу, на которой стал отчитываться об уборке снега в городе. На ней администрация публикует данные о количестве осадков, вывезенного снега и уборочной технике на дежурствах, количестве жалоб, поступивших изо всех районов, обслуживаемых площадях.

Фото: Piter.TV