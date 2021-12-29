Петербуржцы делятся фотографиями заваленных льдом и снегом газонов

Счищенные с дорог снежные массы и пласты льда не вывозят сразу и складируют поверх зеленых насаждений.

Петербуржцы продолжают жаловаться на плохую зимнюю уборку города: в последние дни соцсети наводнили фотографии газонов, заваленных сколотыми пластами льда и снегом с дорог. В сообществах сети "ВКонтакте" жители делятся "болью", ищут виновников и пытаются призвать к ответственности муниципалитеты, районные администрации и коммунальные службы. Piter.TV собрал в один материал фотографии зимних "бедствий" из разных районов города.

В Василеостровском районе глыбами снега завалены как минимум участок у МО "Остров Декабристов", дворы на Наличной улице и Морской набережной, газоны на улице Кораблестроителей и Новосмоленской набережной. В подписи к посту горожане недоумевают, почему зеленые участки примяли снежными кучами вопреки запретам, и отмечают, что написали обращение в администрацию.

Согласно Постановления № 961 "О правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга" от 9 ноября 2016:

4.15. В целях организации надлежащего содержания не допускается:

4.15.1. Складирование (сброс) снега после скалывания льда на тротуарах, контейнерных площадках, а также на газонах и в зоне зеленых насаждений. цитируют горожане официальный документ

Жители Малой Охты возмутились уборке на Заневской площади: там снег сбросили прямо на кусты. Горожане отметили, что некоторые из зимующих посадок поломались.

Газоны на проспекте Шаумяна:

Новочеркасский проспект:

Ситуация на Среднеохтинском проспекте:

Наконец вычистили внутридвровые проезды, спасибо, но почему опять на газон? Почему молчат МА МО Большая Охта, Администрация района? Все в курсе и ничего не предпринимают! Настойчиво не вывозят снег и продолжают засыпать грязью газоны. местная жительница

По весне всё это растает и полетит пылью выедающей лёгкие и глаза. Так же этой солевой смесью гробятся зелёные насаждения. местная жительница

На проспекте Тореза счищенным снегом забросали посадку деревьев вдоль тротуара.

Высота 1,5 метра. Может показаться, что они белые, но это вчера во время небольшого сенега. Так что черные как всегда. местная жительница

Богатырский проспект:

Кондратьевский проспект:

Троллейбусное кольцо между Суздальским и Светлановским проспектами:

Улица Пионерстроя:

Улица Маршала Казакова:

Вы это уборкой называете?! Вдоль домов со стороны Казакова ВПЕРВЫЕ за всю зиму разбивали лёд, его толщина была больше 30 см!!! А потом все эти глыбы льда свалили с огромные кучи прямо на деревья! Рябину сломали! Молодые берёзы, видимо, тоже погибнут! Деревья сажали жильцы этих домов! Там дышать летом нечем!!! А со стороны двора огромным трактором разнесли вчера все дорожки и газоны! местная жительница

Улица Мира:

Петербуржцы переживают не только за поломанные кусты, но и за то, что соли и токсичные вещества, оставшиеся в счищенном снеге, навредят почве весной. Глава Жилищного комитета Олег Зотов в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заявил, в свою очередь, что складируемый на газонах снег не навредит насаждениям, поскольку этой зимой дворы не обрабатывали противогололедными материалами.

Главное фото: ВКонтакте / Зелёная коалиция Петербурга, Ирина Тюменцева

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