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Горожане жалуются на горы грязного снега в Шуваловском лесу

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Петербуржцы боятся, что в период оттепели сугробы превратят лес в болото.

Жители Петербурга жалуются на горы снега около Шуваловского леса. По словам очевидцев, на территории для прогулок образовался снежный карьер. Об этом они сообщили в группе "Петербург - город перемен".

Горожане предположили, что свалку из снега организовали незаконно. Местные жители переживают, что вдыхают реагенты и соли. Кроме того, они боятся, что при таянии снег превратит лес в болото. Однако в комитете по благоустройству отметили, что природе горы сугробов никак не вредят. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Невском районе Петербурга поселилась краснокнижная серая куропатка.

Видео: ВКонтакте / Сергей Нагибин

Теги: горы снега, природа, снежное дело, уборка города, шуваловский лес
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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