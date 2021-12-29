Горожане жалуются на горы грязного снега в Шуваловском лесу

Жители Петербурга жалуются на горы снега около Шуваловского леса. По словам очевидцев, на территории для прогулок образовался снежный карьер. Об этом они сообщили в группе "Петербург - город перемен".
Горожане предположили, что свалку из снега организовали незаконно. Местные жители переживают, что вдыхают реагенты и соли. Кроме того, они боятся, что при таянии снег превратит лес в болото. Однако в комитете по благоустройству отметили, что природе горы сугробов никак не вредят. Подробности уточняются.
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Видео: ВКонтакте / Сергей Нагибин
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