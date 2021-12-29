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В Невском районе Петербурга поселилась краснокнижная серая куропатка
Сегодня, 14:30
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В Невском районе Петербурга поселилась краснокнижная серая куропатка

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Самцу одиноко, поэтому он общается со стаей сизых голубей.

Серая куропатка, занесенная в Красную книгу, поселилась в Петербурге. Ее заметил житель города Павел Глазков в Невском районе. Об этом он сообщил в группе "Каждой твари по паре". 

Серая куропатка считается социальной птицей. Пернатые всегда живут стаей. Лишь весной некоторые особи отделяются, чтобы вывести свое потомство. Однако в Невском районе поселился одинокий самец. На груди у птицы яркое коричневое пятно, указывающее на пол куропатки. Особь пытается наладить контакты с другими птицами. Куропатка общается со стаей сизых голубей. 

Известно, что в Петербурге и Ленобласти обитает всего два вида куропаток: среднерусская белая и серая. Первые находятся на грани исчезновения. 

Ранее на Piter.tv: житель Купчино спас краснокнижного сокола.

Фото: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков

Теги: животные, невский район, природа, птицы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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