В Невском районе Петербурга поселилась краснокнижная серая куропатка

Самцу одиноко, поэтому он общается со стаей сизых голубей.

Серая куропатка, занесенная в Красную книгу, поселилась в Петербурге. Ее заметил житель города Павел Глазков в Невском районе. Об этом он сообщил в группе "Каждой твари по паре".

Серая куропатка считается социальной птицей. Пернатые всегда живут стаей. Лишь весной некоторые особи отделяются, чтобы вывести свое потомство. Однако в Невском районе поселился одинокий самец. На груди у птицы яркое коричневое пятно, указывающее на пол куропатки. Особь пытается наладить контакты с другими птицами. Куропатка общается со стаей сизых голубей.

Известно, что в Петербурге и Ленобласти обитает всего два вида куропаток: среднерусская белая и серая. Первые находятся на грани исчезновения.

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Фото: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков