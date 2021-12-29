Житель Купчино спас краснокнижного сокола

Горожанин передал птицу специалистам.

Во Фрунзенском районе мужчина подобрал дербника. В операции по спасению птицы участвовали и представители Смольного. Об этом сообщили на портале "Мегаполис".

Житель Купчино сам обратился в мобильную экологическую дежурную службу и рассказал, что обнаружил пострадавшего краснокнижного сокола. Сотрудники организации доставили особь в госпиталь для птиц. После выздоровления дербника отпустят на волю.

Известно, что в Петербурге обитает от 50 до 100 пар мелких видов соколов. Малая часть из них остается зимовать в Северной столице.

Ранее на Piter.tv: по Кронштадту гулял лебедь. Когда прохожие подошли к птице, она не отреагировала.

Фото: Мегаполис Онлайн