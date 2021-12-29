По Кронштадту гулял лебедь

Жители Кронштадта заметили заблудившегося лебедя. Горожане сняли видео на камеру и опубликовали кадры в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петебург" в соцсети "ВКонтакте".
Пользователи Сети предположили, что лебедь может быть ранен. Когда прохожие подошли к птице близко, она не отреагировала.
Бедный,как же он без воды? Может куда-то летел,ещё молодой,устал и отдыхает?
Серафима Хитрова, ДТП и ЧП Санкт-Петербург
Его нужно спасать. Он похоже примерз.
Андрей Смирнов, ДТП и ЧП Санкт-Петербург
Ранее на Piter.tv: жители Кронштадта увидели северное сияние в ночь на субботу.
Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все