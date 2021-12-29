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По Кронштадту гулял лебедь

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Жители Кронштадта заметили заблудившегося лебедя. Горожане сняли видео на камеру и опубликовали кадры в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петебург" в соцсети "ВКонтакте". 

Пользователи Сети предположили, что лебедь может быть ранен. Когда прохожие подошли к птице близко, она не отреагировала. 

Бедный,как же он без воды? Может куда-то летел,ещё молодой,устал и отдыхает?

Серафима Хитрова, ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Его нужно спасать. Он похоже примерз.

Андрей Смирнов, ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Ранее на Piter.tv: жители Кронштадта увидели северное сияние в ночь на субботу.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: кроншадт, лебедь, природа, птицы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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