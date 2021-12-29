Жители Кронштадта увидели северное сияние в ночь на субботу

Местные написали в Сети, что давно не замечали светящегося неба в городе.

В ночь на субботу, 12 февраля, в Кронштадте озарилось голубыми и зелеными лучами небо. Один из жителей города сделал снимки северного сияния. Их он опубликовал в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга".

Пользователи Сети написали, что свечение на небе в Петербурге и Ленобласти они наблюдали в Ленобласти крайне редко.

Давно не видела у нас в городе его, в последний раз в году 90-91-м... Еще в программе "600 секунд" показали!Красотища! Ольга Кирьянова, ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Ранее на Pter.tv: штормовое предупреждение объявили в Петербурге 13 февраля.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербурга