Штормовое предупреждение объявили в Петербурге 13 февраля

В городе ожидается гололедица.

В воскресенье, 13 февраля, в Петербурге ухудшится погода. Будет задувать сильный ветер, порывы которого достигнут 15 м/с. Об этом сообщили в прес-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Жителям Северной столицы порекомендовали убрать хозяйственные вещи со двора дома и с балкона. Горожан попросили не передвигаться под неустойчивыми конструкциями и деревьями. Автомобилистов призвали убрать машины в гаражи.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра.

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