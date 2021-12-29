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Штормовое предупреждение объявили в Петербурге 13 февраля
Сегодня, 14:44
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Штормовое предупреждение объявили в Петербурге 13 февраля

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В городе ожидается гололедица.

В воскресенье, 13 февраля, в Петербурге ухудшится погода. Будет задувать сильный ветер, порывы которого достигнут 15 м/с. Об этом сообщили в прес-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС". 

Жителям Северной столицы порекомендовали убрать хозяйственные вещи со двора дома и с балкона. Горожан попросили не передвигаться под неустойчивыми конструкциями и деревьями. Автомобилистов призвали убрать машины в гаражи. 

Ранее на Piter.tv: в Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра.

Фото: Pexels

Теги: ветер, мчс, непогода, природа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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