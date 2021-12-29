В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра

По возможности стоит воздержаться от поездок на машине.

Росгидрометцентр объявил в Петербурге "желтый" уровень погодной опасности. Погода начнет ухудшаться с 18 часов 12 февраля. Причиной станет сильный ветер с порывами до 15 м/с и налипание мокрого снега. Об этом предупредили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

В такой период водителям необходимо проявлять особую осторожность и, по возможности, воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Также проявлять особую осторожность следует пешеходам.

Погода стабилизируется только на следующий день к 14 часам.

По словам синоптика Михаила Леуса, воскресенье будет "аномально теплым".

Фото: Piter.tv