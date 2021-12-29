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Циклон "Юта" принесет в Петербург облачность и осадки
Сегодня, 8:35
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Циклон "Юта" принесет в Петербург облачность и осадки

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Синоптик предупредил об аномально теплом воскресенье.

Синоптическая ситуация в Петербурге в субботу, 12 февраля, будет формироваться под влиянием теплого атмосферного фронта. Североатлантический циклон "Юта" придет в город с запада. Об этом на своей странице в Facebook сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Приближающийся циклон станет причиной уплотнения облачности. После 12 часов дня начнется снег, местами переходящий в мокрый снег. На дорогах возможно гололедица. 

Температура воздуха составит -1...+1. В Ленобласти будет от -4 до +1 градуса. Порыва юго-западного ветра составят 5-10 м/с, он будет порывистым. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 мм рт. ст., что ниже нормы.

По словам Леуса, воскресенье будет сырым, ветреным и "аномально теплым". 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Шушарах лиса устроила охоту у электродепо "Южное". 

Фото: Piter.tv

Теги: погода, прогноз, синоптик
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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