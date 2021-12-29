В Шушарах лиса устроила охоту у электродепо "Южное"

Известно, что видео записали сотрудники метрополитена.

В пятницу, 11 февраля, лисица устроила охоту на территории электродепо "Южное". Видео опубликовали в социальных сетях.

Известно, что видео записали сотрудники метрополитена. Они заметили, что зверь охотиться в сугробах. Хищница уверенно прыгала в снегу. Лиса присмотрелась к добыче, затаилась и совершила резкий прыжок головой в снег. Добычей, вероятно, оказалась мышь, которую она тут же съела.

После этого она покинула депо "Южное".

Ранее на Елагином острове заметили ястреба, который охотился на белку. Петербуржец рассказал, что сначала его внимание привлекли сойки.

Фото: pexels

