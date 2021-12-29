  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Шушарах лиса устроила охоту у электродепо "Южное"
Сегодня, 22:47
91
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В Шушарах лиса устроила охоту у электродепо "Южное"

0 0

Известно, что видео записали сотрудники метрополитена.

В пятницу, 11 февраля, лисица устроила охоту на территории электродепо "Южное". Видео опубликовали в социальных сетях. 

Известно, что видео записали сотрудники метрополитена. Они заметили, что зверь охотиться в сугробах. Хищница уверенно прыгала в снегу. Лиса присмотрелась к добыче, затаилась и совершила резкий прыжок головой в снег. Добычей, вероятно, оказалась мышь, которую она тут же съела.

После этого она покинула депо "Южное".

Ранее на Елагином острове заметили ястреба, который охотился на белку. Петербуржец рассказал, что сначала его внимание привлекли сойки.

Фото: pexels
 

Теги: лиса, южное
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии