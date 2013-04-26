На Елагином острове заметили ястреба, который охотился на белку

В Центральном парке культуры и отдыха им. Кирова петербуржец запечатлел охоту ястреба, как он предположил, на белку. Фотографиями 13 ноября он поделилися в группе "Птицы СПб и России".
Петербуржец рассказал, что сначала его внимание привлекли сойки. Антон Кубышкин хотел сфотографировать их, но он заметил пикирующую птицу. Фотограф сразу направился к месту нападения.
В результате получилось несколько снимков с ястребом-тетеревятником. Пользователи поблагодарили автора за фото и оценили маскировку хищной птицы.
Ранее фотографу удалось запечатлеть клеста в парке 300-летия Санкт-Петербурга.
Фото: Вконтакте / Птицы СПб и России / Антон Кубышкин
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