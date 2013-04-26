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На Елагином острове заметили ястреба, который охотился на белку
Сегодня, 21:23
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На Елагином острове заметили ястреба, который охотился на белку

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Петербуржец рассказал, что сначала его внимание привлекли сойки.

В Центральном парке культуры и отдыха им. Кирова петербуржец запечатлел охоту ястреба, как он предположил, на белку. Фотографиями 13 ноября он поделилися в группе "Птицы СПб и России".

Петербуржец рассказал, что сначала его внимание привлекли сойки. Антон Кубышкин хотел сфотографировать их, но он заметил пикирующую птицу. Фотограф сразу направился к месту нападения. 

В результате получилось несколько снимков с ястребом-тетеревятником. Пользователи поблагодарили автора за фото и оценили маскировку хищной птицы. 

Ранее фотографу удалось запечатлеть клеста в парке 300-летия Санкт-Петербурга.

Фото: Вконтакте / Птицы СПб и России / Антон Кубышкин

Теги: елагин остров, птицы, сойки, цпкио имени кирова, ястреб
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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