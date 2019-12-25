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Фотографу удалось запечатлеть клеста в парке 300-летия Санкт-Петербурга
Сегодня, 11:12
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Фотографу удалось запечатлеть клеста в парке 300-летия Санкт-Петербурга

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Встреча с птицей состоялась накануне.

В понедельник, 8 ноября, в сообществе "Птицы СПб и России" в соцсети появились фотографии клеста.

Фотограф Антон Кубышкин отметил, что обычно встреча с этими птицами происходит в Петербурге зимой. На этот раз его удалось "поймать" раньше. Запечатлеть клеста получилось накануне в парке 300-летия. 

Интересно, он тут жил всё лето или уже начался перелёт и совсем скоро мы сможем наблюдать за резвящимися стайками?

задается вопросом фотограф

Напомним, что в октябре орнитологи рассказали, где в Ленобласти находится самая крупная стоянка перелетных кроншнепов.

Фото: Птицы СПб и России / Вконтакте

Теги: клёст, петербург, птицы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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