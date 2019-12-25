Фотографу удалось запечатлеть клеста в парке 300-летия Санкт-Петербурга

Встреча с птицей состоялась накануне.

В понедельник, 8 ноября, в сообществе "Птицы СПб и России" в соцсети появились фотографии клеста.

Фотограф Антон Кубышкин отметил, что обычно встреча с этими птицами происходит в Петербурге зимой. На этот раз его удалось "поймать" раньше. Запечатлеть клеста получилось накануне в парке 300-летия.

Интересно, он тут жил всё лето или уже начался перелёт и совсем скоро мы сможем наблюдать за резвящимися стайками? задается вопросом фотограф

Напомним, что в октябре орнитологи рассказали, где в Ленобласти находится самая крупная стоянка перелетных кроншнепов.

Фото: Птицы СПб и России / Вконтакте