Орнитологи рассказали, где в Ленобласти находится самая крупная стоянка перелетных кроншнепов

В некоторые дни на этой стоянке может скапливаться до тысячи птиц.

В четверг, 21 октября, стало известно, где находится самая крупная весенняя стоянка редкого охраняемого вида куликов – большого кроншнепа. Ее обнаружили орнитологи из Санкт-Петербургского университета в низовьях реки Волхов. Об этом рассказали в пресс-службе СПБГУ.

Ключевым участком на Беломорско-Балтийском миграционном пути, который соединяет районы зимовки птиц в Юго-Западной и Западной Европе остается территория вокруг Петербурга с местами их гнездования на северо-западе и севере Европейской России.

Как рассказала старший научный сотрудник кафедры прикладной экологии СПбГУ кандидат биологических наук Татьяна Рымкевич, этим путем мигрируют в основном водоплавающие и околоводные птицы: лебеди, гуси, благородные, нырковые и морские утки, кулики и чайки.

В некоторые дни на этой стоянке может скапливаться до тысячи птиц. Здесь находится богатейшая кормовая база. Она позволяет сотням тысяч птиц накапливать жировые запасы перед следующим миграционным броском. Кроме этого, важным условием для благополучия миграционной стоянки является отсутствие беспокойства.

Ранее у петербургской дамбы выпустили в свободное плавание 12 тысяч мальков.

Фото: пресс-служба СПБГУ



