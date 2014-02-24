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У петербургской дамбы выпустили в свободное плавание 12 тысяч мальков

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Они выращивались в каскадных прудах.

Сегодня, 21 октября, с петербургской дамбы в Финский залив выпустили более 12 тысяч мальков балтийского сига. Об этом сообщила пресс-служба Дирекции комплекса защитных сооружений.

Это сделали для того, чтобы восполнить ущерб водным биоресурсам от деятельности предприятий Петербурга и Ленобласти. Мероприятие улучшит состояние Невской губы и Финского залива. 

Мальков вырастили на Никольском заводе им. В.П.Врасского. Рыб доставили к судопропускному сооружению С-2 на специально оборудованном транспортном средстве под патронажем специалиста-рыбовода. Специалисты сочли, что именно в этом месте мальков будет выпустить лучше всего. 

Видео: Instagram / @dambaspb_kzs

Теги: биоресурсы, выпуск рыб, дамба, мальки
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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