У петербургской дамбы выпустили в свободное плавание 12 тысяч мальков

Они выращивались в каскадных прудах.

Сегодня, 21 октября, с петербургской дамбы в Финский залив выпустили более 12 тысяч мальков балтийского сига. Об этом сообщила пресс-служба Дирекции комплекса защитных сооружений.

Это сделали для того, чтобы восполнить ущерб водным биоресурсам от деятельности предприятий Петербурга и Ленобласти. Мероприятие улучшит состояние Невской губы и Финского залива.

Мальков вырастили на Никольском заводе им. В.П.Врасского. Рыб доставили к судопропускному сооружению С-2 на специально оборудованном транспортном средстве под патронажем специалиста-рыбовода. Специалисты сочли, что именно в этом месте мальков будет выпустить лучше всего.

Видео: Instagram / @dambaspb_kzs