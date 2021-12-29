Рухнувшая с крыши в центре Петербурга глыба льда убила домашнюю собаку

На участке не были протянуты ограничительные ленты и не стояли предупреждающие знаки.

Днем 25 января в Адмиралтейском районе произошел ужасный инцидент, из-за которого местная жительница лишилась домашнего любимца. Об этом сообщается в Telegram-канале "Экстренный вызов Санкт-Петербург".

Рядом с домом №22/9 на Малодетскосельском проспекте на собаку рухнула глыба льда. От полученной травмы питомец скончался на месте происшествия. По словам очевидцев, на опасном участке не были протянуты ограничительные ленты и не стояли предупреждающие знаки.

Петербуржцы не видели момент падения льда на собаку, но слышали сильный грохот. Выглянув из окна, они обнаружили животное в крови, а рядом с ней женщину, возмущенную гибелью питомца.

После того как хозяйка забрала тело собаки и уехала, сотрудники ЖЭКа приступили к уборке наледи, а также расклеили объявления и повесили красно-белые ленты. Пострадавшая пожаловалась в ЖКС Адмиралтейского района, однако причину случившегося работники пояснить не смогли.

Ранее мы писали, что в Шуваловском парке лошадь ударила копытом 5-летнего ребенка по голове.

Фото: Telegram / Экстренный вызов Санкт-Петербург