В Шуваловском парке лошадь ударила копытом 5-летнего ребенка по голове

Малыш получил серьезные травмы.

В Шуваловском парке лошадь ударила копытом маленького мальчика. По информации Piter.tv, ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии.

Известно, что накануне, 22 января, 5-летний ребенок гулял вместе с родителями. В парке малышу предложили покормить коня. Неожиданно лошадь лягнула ребенка по голове.

Потрадавший попал в больницу в тяжелом состоянии. У маленького пациента диагностировали черепно-мозговую травму и перелом височной кости. Подробности случившегося уточняются.

Напомним, что в Шуваловском парке пострадали четыре человека во время драки лошадей. Официально данный вид развлечения никто в парке не разрешал. Поэтому ответственность за безопасность и здоровье в случае травм несут сами клиенты.

Ранее на Piter.tv сообщили, что житель Ленобласти застрелил собаку, которая гуляла по парку без намордника.

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