  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Шуваловском парке заметили декабрьский подснежник
Сегодня, 14:58
122
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Шуваловском парке заметили декабрьский подснежник

0 0

Цветущее растение крайне удивило горожан.

В Шуваловском парке на севере Петербурга местные жители засняли декабрьский подснежник. Цветущее растение крайне удивило горожан, передает tg-канал "Mash на Мойке". 

Напомним, по словам синоптика Александра Колесова, на этой неделе циклон вынесет с запада теплый воздух, из-за чего неизбежно потепление, осадки пройдут в виде дождя. К пятнице похолодает до +1…+2 градусов, к началу ночи субботы температура опустится ниже 0 градусов, возможен снег. 

Ранее на Piter.TV: биолог Глазков не рекомендует собирать зимние опята в Петербурге. 

Фото: Telegram / Mash на Мойке 

Теги: подснежник, шуваловский парк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии