В Шуваловском парке заметили декабрьский подснежник

В Шуваловском парке на севере Петербурга местные жители засняли декабрьский подснежник. Цветущее растение крайне удивило горожан, передает tg-канал "Mash на Мойке".

Напомним, по словам синоптика Александра Колесова, на этой неделе циклон вынесет с запада теплый воздух, из-за чего неизбежно потепление, осадки пройдут в виде дождя. К пятнице похолодает до +1…+2 градусов, к началу ночи субботы температура опустится ниже 0 градусов, возможен снег.

Фото: Telegram / Mash на Мойке