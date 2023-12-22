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Неизвестные заставили петербурженку выпить жидкость для розжига в Шуваловском парке
Сегодня, 17:21
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Неизвестные заставили петербурженку выпить жидкость для розжига в Шуваловском парке

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В связи с этим пострадавшую госпитализировали в больницу с ожогом пищевода. 

Неизвестные избили 35-летнюю женщину и заставили ее выпить жидкость для розжига в Шуваловском парке. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 2 июня.

В ходе мониторинга СМИ следователи выявили публикацию, в которой находились сведения об избиении петербурженки. Кроме того, было указано, что неустановленные лица заставили ее выпить жидкость для розжига. В связи с этим пострадавшую госпитализировали в больницу с ожогом пищевода. 

По указанию и. о. руководителя Главного следственно управления СК РФ по г. Санкт-Петербургу для проверки сведений, изложенных в средствах массовой информации, незамедлительно организована процессуальная проверка. В настоящее время следователями проводится комплекс мероприятий, направленных на детальное выяснение всех обстоятельств.

Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

По результатам доследственной проверки примут процессуальное решение.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге разыскиваются напавшие на своего знакомого на Софийской улице. 

Фото: Piter.TV

Теги: гсу ск рф по санкт-петербургу, женщину избили, шуваловский парк
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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