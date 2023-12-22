В Петербурге разыскиваются напавшие на своего знакомого на Софийской улице

Мужчина обратился в медицинское учреждение, где ему диагностировали ушибы и перелом носа.

Полицейские разыскивают напавших на своего знакомого на Софийской улице. Об этом 2 июня сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 31 мая обратился 32-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья с заявлением о том, что у дома 50 по Софийской улице во Фрунзенском районе его избил знакомый, отобравший паспорт и телефон.

Прибывшие на место правоохранители установили, что четверо мужчин заставили пострадавшего сесть в машину CHERY Tiggo 7 PRO, вывезли в поселок Мяглово Всеволожского района, где высадили, избили, забрали 15 тыс. рублей и телефон. После этого злоумышленники отвезли его обратно в Петербург и скрылись. Материальный ущерб составил 15 тыс. рублей.

Мужчина обратился в медицинское учреждение, где ему диагностировали ушибы и перелом носа. Материал передан в следственные органы для принятия процессуального решения.

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Фото: Piter.TV