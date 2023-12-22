Полицейские задержали подозреваемых в нападении на пенсионера  на Железноводской улице

Злоумышленники избили пенсионера, отняли у него деньги и фотоаппарат.

Правоохранители задержали двоих подозреваемых в нападении на пенсионера. Инцидент произошел 19 мая на Железноводской улице у дома 62. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Пострадавший лежал на асфальте. Прохожие вызвали скорую помощь и полицейских. Правоохранители выяснили, что утром в промежутке между 07:30 и 08:30 трое неизвестных у дома 62 напали на 76-летнего пенсионера и избили его. Злоумышленники украли у дедушки более 15,6 тыс. рублей и фотоаппарат.

Стражи порядка завели уголовное дело по статье "Грабеж". Оперативники быстро задержали одного подозреваемого. Им оказался 30-летний мужчина. Вечером 23 мая у дома 40, корпус 6, по улице Кораблестроителей оперативники задержали еще двоих подозреваемых в нападении мужчин. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в Парголово произошло нападение на подростка.

Фото: Piter.tv