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В Парголово произошло нападение на подростка
Сегодня, 12:30
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В Парголово произошло нападение на подростка

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Пострадавшим оказался 15-летний ученик девятого класса. 

В Парголово правоохранители разыскивают напавших на подростка. Инцидент произошел 24 мая в 15:11 у дома 22 по Приозерскому шоссе. Двое неизвестных распылили юноше перцовку в лицо. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

Пострадавшим оказался 15-летний ученик девятого класса. Медпомощь подростку была оказана на месте. Информация о состоянии мальчика устанавливается. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сейчас полицейские разыскивают злоумышленников.

Ранее мы писали, что на Искровском проспекте хулиган ударил прохожего стеклянной бутылкой и отнял рюкзак.

Фото: Piter.tv

Теги: ленобласть, мвд, нападение на подростка, приозерское шоссе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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