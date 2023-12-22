В Парголово произошло нападение на подростка

В Парголово правоохранители разыскивают напавших на подростка. Инцидент произошел 24 мая в 15:11 у дома 22 по Приозерскому шоссе. Двое неизвестных распылили юноше перцовку в лицо. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Пострадавшим оказался 15-летний ученик девятого класса. Медпомощь подростку была оказана на месте. Информация о состоянии мальчика устанавливается.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сейчас полицейские разыскивают злоумышленников.
Ранее мы писали, что на Искровском проспекте хулиган ударил прохожего стеклянной бутылкой и отнял рюкзак.
Фото: Piter.tv
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