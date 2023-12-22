В Парголово произошло нападение на подростка

Пострадавшим оказался 15-летний ученик девятого класса.

В Парголово правоохранители разыскивают напавших на подростка. Инцидент произошел 24 мая в 15:11 у дома 22 по Приозерскому шоссе. Двое неизвестных распылили юноше перцовку в лицо. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Пострадавшим оказался 15-летний ученик девятого класса. Медпомощь подростку была оказана на месте. Информация о состоянии мальчика устанавливается.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сейчас полицейские разыскивают злоумышленников.

Ранее мы писали, что на Искровском проспекте хулиган ударил прохожего стеклянной бутылкой и отнял рюкзак.

Фото: Piter.tv